Ukrayna lideri Zelenski'den yeni açıklama: 6 bin Rus askeri öldürdük, zafer Ukrayna'nın olacak - Haberler

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Ukrayna lideri Zelenski'den yeni açıklama: 6 bin Rus askeri öldürdük, zafer Ukrayna'nın olacak

Haberler.com, Erdem Aksoy - Dünya
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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatta 7. güne girilirken, Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den yeni açıklama geldi. "Rusya, soykırım anıtının bulunduğu Babyn Yar'ı vurarak tarihimizi silmeyi hedefledi ancak zafer Ukrayna'nın olacak" diyen Zelenski, 6 günlük savaşta 6 bin Rus askerinin öldürüldüğünü belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, yeni bir açıklama yaptı. "Zafer Ukrayna'nın olacak" diyen Zelenski, Avrupa Birliği'ne de acil çağrı yaptı.

Zelenskiy, "Bugün Ukraynalılar yenilmezliğin sembolüdür. Herhangi bir ülkedeki insanların her an dünyanın en iyi insanları olabileceğinin sembolü" dedi.

" Rusya, soykırım anıtının bulunduğu Babyn Yar'ı vurarak tarihimizi silmeyi hedefledi" diyen Zelensky, "6 günlük savaşta yaklaşık 6 bin Rus öldürüldü" diye konuştu.

AB'ye üyelik teklifine destek çağrısı yapan Zelenskiy, "Tarafsız kalmak için zaman yok" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Moskova, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (7)

Umit Cetin:

eski türkiye olsaydı bizim sonumuz ukraynadanda beter olurduk bize destek verende olmazdı

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Demir Acer :

vahdettin zamanimi?????????

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Demir Acer :

osmanli vahdettin zamani herhalde

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