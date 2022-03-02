Ukrayna lideri Zelenski'den yeni açıklama: 6 bin Rus askeri öldürdük, zafer Ukrayna'nın olacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, yeni bir açıklama yaptı. "Zafer Ukrayna'nın olacak" diyen Zelenski, Avrupa Birliği'ne de acil çağrı yaptı.

"UKRAYNALILAR YENİLMEZLİĞİN SEMBOLÜDÜR"

Zelenskiy, "Bugün Ukraynalılar yenilmezliğin sembolüdür. Herhangi bir ülkedeki insanların her an dünyanın en iyi insanları olabileceğinin sembolü" dedi.

"RUSYA TARİHİMİZİ SİLMEYİ HEDEFLEDİ"

" Rusya, soykırım anıtının bulunduğu Babyn Yar'ı vurarak tarihimizi silmeyi hedefledi" diyen Zelensky, "6 günlük savaşta yaklaşık 6 bin Rus öldürüldü" diye konuştu.

ZELENSKİ'DEN AB'YE ÜYELİK İÇİN DESTEK ÇAĞRISI

AB'ye üyelik teklifine destek çağrısı yapan Zelenskiy, "Tarafsız kalmak için zaman yok" dedi.