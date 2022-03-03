Ukrayna lideri Zelenski'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk SİHA'larına övgü: Onlar bize çok yardımcı oldu

Rusya- Ukrayna barış görüşmelerinin devam ettiği sırada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, kameralar karşısına çıkarak tüm dünyaya seslendi. Zelenski, toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk SİHA'sı Bayraktar TB2 ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE MÜZAKERELERE ETKİ EDEBİLECEK BİR ÜLKE"

Erdoğan ve Türk SİHA'larına övgüler dizen Zelenski, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile çok yakın ilişkilerimiz var. Biz Türk SİHA'larını satın aldık. Onlar bize çok yardımcı oldu. Sadece dronlar ile yardımcı olmuyorlar. Sayın Erdoğan'ın yardım ettiği birçok nokta var. Erdoğan güçlü bir lider, o da çok yardımcı oluyor. Onunla bir meselemiz yok. Erdoğan'ın Ukrayna'ya sadece bu alanda değil siyasi düzeyde de birçok girişimi var. Ukrayna'ya güvenlik garantisi verebilecek ülkelerden bir tanesi. Erdoğan müzakerelerdeki güvenlik sürecine etki edebilecek." ifadelerini kullandı.