: Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri: Uçak, füze veya bomba ile düşürülmüş olabilir

09.01.2020 12:27 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:00

Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri, İran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçağın düşme sebebiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Birçok senaryo üzerinde durduklarını belirten Ukraynalı yetkili, bunların içerisinde uçağın bir füzeyle vurulması ve çarpışma ihtimalinin de bulunduğunu söyledi.

"ÇALIŞMA YAPMAK İSTİYORUZ"

Uçağın düştüğü bölgede Rus yapımı bir füzenin kalıntıları bulunduğuna dair dedikoduların internette yer aldığını belirten Ukraynalı yetkili, "Bununla ilgili arama çalışması yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BOMBA PATLATILMIŞ OLABİLİR"

Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri ayrıca uçağın içerisinde bir bomba patlatılmış olma ihtimalini de araştırdıklarını ifade etti.

İRAN'DA KAHREDEN KAZA

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, PS-752 sefer sayılı uçakta bulunan 176 kişinin öldüğü aktarıldı. Kulivend, yolcuların ve mürettebatın cesetlerini olay yerinden topladıklarını ve adli tıp kurumuna göndereceklerini ifade etti.

İran'da 176 kişinin öldüğü uçağında düşme anları kameraya yansıdı.

BÜYÜKELÇİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İran'da Tahran yakınlarından Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan sonra düşmüş ve içindeki en az 170 yolcu mürettebat hayatını kaybetmişti. Ukrayna Türkiye Büyükelçisi Andrii Sybiha, "Şok edici ve üzücü haberi aldık. Kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

İRAN SİVİL HAVACILIK KURUMU'NDAN AÇIKLAMA

İranlı yetkililer, dün Tahran'dan Kiev'e gitmek üzere havalandıktan birkaç dakika sonra düşen Ukrayna Hava Yolları'na ait Boeing 737-800 tipi uçağın havadayken alev aldığını ve geri dönmeye çalışırken yere çakıldığını açıkladı.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, "Havalimanı bölgesinden ayrılmak için önce batıya dönen uçak, sorun çıkması üzerine sağa döndü ve havalimanına geri gelmeye çalışırken düştü" dedi.

Abidzade, görgü tanıklarının uçağın alev aldığını gördüğünü ve pilotun havalimanına dönmeye çalışmadan önce acil durum çağrısı yapmadığını söyledi.

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