Ukrayna Müslüman mı, Hristiyan mı? sorusu gündem konusu oldu. Yüzölçümüyle tamamı Avrupa'da olan en büyük ülke olan Ukrayna, doğuda ve kuzeydoğuda Rusya, kuzeybatıda Belarus, batıda Polonya, Slovakya ve Macaristan, güneybatıda Romanya ve Moldova'nın komşusudur. Son günlerde Rusya ile gerilimin artması ile en çok merak edilen sorular arasında Ukrayna dini nedir? Ukrayna hangi dine mensup? Ukrayna Müslüman mı, Hristiyan mı? soruları da yer aldı. İşte detaylar...

UKRAYNA DİNİ NEDİR?

Ukrayna, kilisenin devletten ve okuldan ayrıldığı laik bir devlettir. Ukrayna Anayasası, vicdan ve din özgürlüğünü garanti eder. Ukrayna'da baskın din Hristiyanlıktır. Ortodoks Hristiyanlık, ülkede başlıca Ukrayna Ortodoks Kilisesi ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi (Moskova Patrikhanesi) tarafından temsil edilmektedir.

Takipçi sayısı açısından ikinci sırada, pratikte Ortodoksluğun ayin ve manevi geleneklerine benzeyen; ancak Papa ile tam komünyon içerisinde bulunan Ukrayna Yunan Katolik Kilisesi vardır. Protestan Hristiyanlar nüfusun yaklaşık %2'sini oluşturmaktadır. Ukrayna bağımsızlığının başlamasından bu yana sayıları önemli ölçüde artmıştır.

UKRAYNA MÜSLÜMAN MI?

Ukrayna laik bir devlettir. Hristiyanlıktan sonra ikinci büyük din İslam'dır. Ukrayna'da yaklaşık yarım milyon Müslüman yaşamakta olup, bunların yarısından fazlası Kırım Tatarlarıdır.

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