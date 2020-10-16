Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile İstanbul'da görüştü
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile İstanbul'da görüştü

16.10.2020 16:29 | Son Güncelleme: 16.10.2020 16:29
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile İstanbul'da görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u İstanbul'da ziyaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u İstanbul'da ziyaret etti.

Zelenskiy, Ukrayna devlet heyeti temsilcileriyle Fener Rum Patrikhanesinde düzenlenen ayine katıldı. Ayin sonrasında Zelenskiy, Bartholomeos ile görüştü. Görüşmede Zelenskiy, ülkesinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği koşulsuz destekten ötürü Bartholomeos'a teşekkür etti. Bartholomeos'u Ukrayna'ya davet eden Zelenskiy, Donbas'taki son durumu anlatarak "Sizin gelişinizle barışa giden yolda ilerleme fırsatına sahip olacağız." dedi.

Bartholomeos, yeni tip koronavirüs salgını bittikten sonra Ukrayna'yı ziyaret etmekten memnun olacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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