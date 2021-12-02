Ukrayna'dan Omicron varyantı nedeniyle 8 Afrika ülkesinden gelenlere giriş kısıtlaması - Haberler
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Ukrayna'dan Omicron varyantı nedeniyle 8 Afrika ülkesinden gelenlere giriş kısıtlaması

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Ukrayna'dan Omicron varyantı nedeniyle 8 Afrika ülkesinden gelenlere giriş kısıtlaması

Ukrayna, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle 8 Afrika ülkesinden gelenlerin girişini geçici durdurma kararı aldı.

Ukrayna, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle 8 Afrika ülkesinden gelenlerin girişini geçici durdurma kararı aldı.

Bakanlar Kurulunun kararına göre, yarından itibaren, son 14 günde Güney Afrika, Botswana, Malavi, Zimbabwe, Namibya, Lesotho, Esvatini ve Mozambik'te 7 günden fazla kalanların ülkeye girişi geçici olarak durduruldu.

Bu ülkelerden gelen Ukrayna vatandaşları ve Ukrayna'da oturumu olan kişiler ise 14 günlük karantinaya tabi tutulacak.

Ülkede 29 Kasım'da Omicron varyantı nedeniyle 7 Afrika ülkesinden gelenlere 14 günlük karantina mecburiyeti getirilmişti.

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AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri

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