Ukrayna'dan Omicron varyantı nedeniyle 8 Afrika ülkesinden gelenlere giriş kısıtlaması
Ukrayna, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle 8 Afrika ülkesinden gelenlerin girişini geçici durdurma kararı aldı.
Ukrayna, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle 8 Afrika ülkesinden gelenlerin girişini geçici durdurma kararı aldı.
Bakanlar Kurulunun kararına göre, yarından itibaren, son 14 günde Güney Afrika, Botswana, Malavi, Zimbabwe, Namibya, Lesotho, Esvatini ve Mozambik'te 7 günden fazla kalanların ülkeye girişi geçici olarak durduruldu.
Bu ülkelerden gelen Ukrayna vatandaşları ve Ukrayna'da oturumu olan kişiler ise 14 günlük karantinaya tabi tutulacak.
Ülkede 29 Kasım'da Omicron varyantı nedeniyle 7 Afrika ülkesinden gelenlere 14 günlük karantina mecburiyeti getirilmişti.
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AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri