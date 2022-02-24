Ukrayna'dan korkunç görüntüler! Rus tankları önlerine çıkan otomobilleri ezerek geçiyor - Haberler
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Ukrayna'dan korkunç görüntüler! Rus tankları önlerine çıkan otomobilleri ezerek geçiyor

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Savaşın başladığı Ukrayna'dan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Şehir merkezlerine giren Rus tankları, önlerine gelen otomobilleri dahi ezerek yollarına devam ediyor.

Rusya, günlerdir eli kulağında olan savaşı bugün başlattı. Rus birlikleri Ukrayna sınırlarından geçerek, saldırılara başladı. Rusya'nın aralıksız saldırılarının ardından Ukrayna'daki şehir merkezlerinden de ürküten görüntüler gelmeye devam ediyor.

OTOMOBİLLERİ EZİP GEÇTİLER

Rus tankları, şehir merkezlerinde ilerledikleri sırada önlerine çıkan otomobilleri de ezip yoluna devam etti. Bu sırada çevredeki sivillerin korku içerisinde kaçtıkları görüldü.

UKRAYNA UÇAKLARINI HEDEF ALIYORLAR

Rus uçakları, doğudan girdikleri bölgelerde Ukrayna hava kuvvetlerine ait uçakları etkisiz hale getiriyor. Şu ana kadar gerçekleştirilen saldırılar sonucunda çok sayıda Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Otomobil, Ukrayna, Rusya, Savaş, Dünya, Güncel, Haberler

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