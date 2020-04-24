Ukrayna'dan getirilen 323 Türk vatandaşı karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ukrayna'dan getirilen 323 Türk vatandaşı karantinaya alındı - Haber
Ukrayna, Tokat, Haber

Ukrayna'dan getirilen 323 Türk vatandaşı karantinaya alındı

Ukrayna'dan getirilen 323 Türk vatandaşı karantinaya alındı Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen 323 Türk vatandaşı Tokat'ta KYK yurtlarına yerleştirilerek karantinaya alındı.

24.04.2020 04:56 | Son Güncelleme: 24.04.2020 04:57
Ukrayna'dan getirilen 323 Türk vatandaşı karantinaya alındı

Ukrayna'dan getirilen 323 Türk vatandaşı karantinaya alındı

TOKAT - Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen 323 Türk vatandaşı Tokat'ta KYK yurtlarına yerleştirilerek karantinaya alındı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve vatandaşlar, Türkiye'ye getirilmeye devam ediliyor. Ukrayna'dan 323 Türk vatandaşı THY uçağı ile Sivas Nuri Demirağ Hava Limanına getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek yolcu otobüslerine bindirilen vatandaşlar kara yolu ile sabaha karşı Tokat'a getirildi. Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Aydoğan Aydın ve Ballıca yurdu önünde otobüslerden inen vatandaşlar kontrollerden geçirilerek 14 gün süre ile misafir edilecekleri odalarına yerleştirildi.

Ukrayna'dan getirilen 323 Türk vatandaşı karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca'ya yanıt verdi Haber
Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca'ya yanıt verdi
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haber
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
Dünyayı sarsan belgeselde ses getiren itiraf: Jordan bizi yatakta bastı Haber
Dünyayı sarsan belgeselde ses getiren itiraf: Jordan bizi yatakta bastı
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haber
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu Haber
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu
Bu delikten içeri giren ayı, vatandaşın ocağına incir ağacı dikti Haber
Bu delikten içeri giren ayı, vatandaşın ocağına incir ağacı dikti
Katar Hükümeti, Süper Lig'in kalan maçlarının ülkelerinde oynanması için teklifte bulundu
Katar Hükümeti, Süper Lig'in kalan maçlarının ülkelerinde oynanması için teklifte bulundu
Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor
Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor
Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı
Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı
390 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,8 liradan işlem görüyor
390 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,8 liradan işlem görüyor
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
93 yaşında koronavirüsü yenen Recep Dede, horon oynayarak taburcu oldu
93 yaşında koronavirüsü yenen Recep Dede, horon oynayarak taburcu oldu
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Devlet erkanı maskelerle Ata'nın huzurunda! Ankara'da kısıtlı tören
Devlet erkanı maskelerle Ata'nın huzurunda! Ankara'da kısıtlı tören
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı
Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı
Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor
Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı
ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum
ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum
Türk Yıldızları, 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel gösteri videosu yayınladı
Türk Yıldızları, 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel gösteri videosu yayınladı
Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı
Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! 'Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?'
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?"
CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil
CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil
Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker
Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Deniz Seki Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Podolski Loris Karius Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Tbmm Çocuk 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Ukrayna'dan getirilen 323 Türk vatandaşı karantinaya alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 05:06:57. #1.14#
title