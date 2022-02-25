Ukrayna'dan gelen haberler kan donduruyor: Rusya, içinde çocukların olduğu yetimhaneyi füzelerle vurdu

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde günden güne artan gerilim sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarihi bir konuşma yaparak Donetsk ve Lugansk'ı resmen tanıdığını açıklamıştı. Tanıma kararının ardından Putin, Rusya ordusuna Ukrayna'ya girme emri verdi.

BİRÇOK ŞEHRİ BOMBALIYORLAR

Dün sabah başlayan işgalle birlikte başkent Kiev dahil birçok şehir bombalanmaya başladı. Ülkede sıkıyönetim ve seferberlik ilan edilirken, vatandaşların çoğu metro istasyonlarına sığındı. Saldırılarda Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin aktardığı bilgilere göre 136 Ukraynalı öldü, yüzlerce insan da yaralandı.

YETİMHANEYİ VURDULAR

Tüm dünya Ukrayna'dan gelen acı haberleri endişe ile izlerken, gelen son haberise kan dondurdu. Gazeteci Gulsum Khalilova'nın aktardığına göre Rus ordusu, Kiev'in Vorzel köyünde 50 çocuğun olduğu bir yetimhaneyi grat füzeleriyle vurdu. Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.