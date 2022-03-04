Ukrayna'daki nükleer santral patlarsa ne olur? Türkiye'yi etkiler mi? Ukrayna'daki nükleer santral patlarsa Türkiye etkilenir mi?

Gündemde yer alan konuların başında nükleer santral patlaması sonucunda ne olur? sorusu geliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırmasının ardından yaptığı açıklamada, "Rus ordusunu derhal durdurmalıyız. Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa'nın sonu olur. Nükleer santral patlarsa ne olur? Türkiye'yi etkiler mi? Ukrayna'daki nükleer santral patlarsa Türkiye etkilenir mi? Patlamanın zararları nelerdir?

UKRAYNA'DAKİ NÜKLEER SANTRAL PATLADI MI?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 9. günde devam ederken, dünya tabiri caizse felaketin eşiğinden döndü. Rus kuvvetleri, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'yı vurdu ve tesiste yangın çıktı.Yapılan açıklamada radyasyon seviyesinde herhangi bir değişiklik olmadığı ifade edildi.

UKRAYNA'DAKİ NÜKLEER SANTRAL PATLARSA NE OLUR? TÜRKİYE ETKİLENİR Mİ?

Düzgün çalışmayan bir nükleer santralde sızıntı ya da bir patlama olması çok geniş çaplı felaketlere neden olabileceği söyleniyor. Ukrayna'daki nükleer santral Avrupa'nın en büyük nükleer santralidir. Haliyle buradaki nükleer santral patlarsa Ukrayna'ya yakın ülkelerin radyasyondan kötü etkilenebileceği söyleniyor. Özellikle patlama yaşanması durumunda balkan bölgeleri ve ülkemizin kuzey batısındaki şehirler radyasyondan olumsuz etkilenebilir deniliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırmasının ardından yaptığı açıklamada, "Rus ordusunu derhal durdurmalıyız. Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa'nın sonu olur. Bu Avrupa'nın tahliyesi demektir. Sadece Avrupa'nın müdahalesi Rus askeri birliklerini durdurabilir. Avrupa'nın bir nükleer santraldeki felaketten ölmesine izin vermeyin" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırılarının ardından açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya'yı nükleer santraline 6 reaktörüne tanklarla saldırmakla suçladı. Zelenskiy, "Avrupa artık uyanmalı. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali yanıyor. Rus tankları nükleer birimlere ateş ediyor. Bunlar termal kameralarla donatılmış tanklardır. Yani nereye ateş ettiklerini biliyorlar" dedi. Zelenskiy, "Avrupalılar, politikacılarınıza Rus güçlerinin Ukrayna'daki nükleer santrale ateş ettiğini söyleyin" ifadelerini kullanan Zelenskiy, ABD, İngiltere, Avrupa Birliği, Almanya ve Polonya'nın yanı sıra Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan liderlerle de temas halinde olduğunu söyledi. Zelenskiy, Zaporijya'daki santralde 6 enerji ünitesi olduğunu vurgulayarak Çernobil Nükleer Santrali'nde ise geçmişte sadece 1 enerji ünitesinin patladığını hatırlatarak uyarıda bulundu. Ukrayna'daki nükleer santrallerde toplam 15 enerji ünitesi olduğunu açıklayan Zelenskiy, "Rus ordusunu derhal durdurmalıyız. Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa'nın sonu olur. Bu Avrupa'nın tahliyesi demektir. Sadece Avrupa'nın müdahalesi Rus askeri birliklerini durdurabilir. Avrupa'nın bir nükleer santraldeki felaketten ölmesine izin vermeyin" dedi.

RADYASYON TEHDİDİ VAR MI?

Ukraynalı yetkililer Cuma sabahı, tesisin güvenlik altına alındığını ve 'nükleer güvenliğin artık garanti edildiğini' söyledi. Daha önce, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Ukrayna düzenleyicisinin ajansa 'Zaporijya nükleer santral sahasındaki radyasyon seviyelerinde rapor edilen herhangi bir değişiklik olmadığını' söylediğini duyurmuştu. Yerel saat ile 06.20'de yangının söndürüldüğü ve can kaybının yaşanmadığı açıklandı.

NÜKLEER SANTRAL NEDİR?

Nükleer santral, bir veya daha fazla sayıda nükleer reaktörün yakıt olarak radyoaktif maddeleri kullanarak ısı enerjisi bu enerjiden de elektrik enerjisinin üretildiği tesistir. Radyoaktif maddeler kullanılmasından dolayı diğer santrallerden farklı ve daha sıkı güvenlik önlemlerini, teknolojileri içerisinde barındırır.

Einstein; 1905 yılında E=mc2 formülü ile fisyon sonucu açığa çıkabilecek enerji konusunda öngörüde bulunmuştu. Daha sonra 1930 yılında bu öngörü deneysel olarak Otto Hahn, Lise Meitner ve diğerleri tarafından doğrulandı. Dünyadaki ilk nükleer reaktör 1942 yılında Enrico Fermi'nin yürüttüğü bir proje sonucunda Amerika Birleşik Devletleri' nin Chicago, Illinois kentinde kuruldu.

Elektrik üreten ilk ticari nükleer güç santralı Shippingport, Pennsylvania'da (ABD) kurulmuş ve 1957'de işletmeye girmiştir. Fisyon kullanılarak üretilen ilk elektrik ise, Aralık 1951'de Arco, Idaho'daki Deneysel Üretken Reaktöründe elde edilmiştir.

TERMİK SANTRAL PATLARSA NE OLUR?

Uzmanlar termik santralde olası bir yangının patlamaya neden olmayacağını ancak santralin kullanılamaz hale geleceğini belirtiyor. Bu da elektrik kesintileri yaşanacağına işaret ediyor. Kömürle çalışıyor olmasının patlama sıkıntısı yaratmayacağı yapılan açıklamalar arasında.

Milas'taki yangının bölgedeki termik santrallere yaklaşması büyük panik yarattı ancak termik santralin boşaltıldığının da altı çizildi.

NÜKLEER SANTRALLER RADYASYON YAYAR MI?

Nükleer santrallerden kaynaklanan radyasyon, doğal radyasyona göre çok düşüktür.Doğal radyasyon yer kabuğunda bulunan radyoizotoplar, yapı malzemeleri, gıda maddeleri gibi günlük hayatta iç içe olduğumuz her şeyde vardır.Nükleer santral yakınında yaşayan bir kişinin alacağı radyasyon miktarı, doğadan kaynaklanan radyasyon miktarının 1/240'ı (iki yüz kırkta biri) kadardır. Nükleer santrallere göre bilgisayarlı tomografi yaklaşık 1100 katı; 1 yılda günde bir paket sigara 20 kat, uçuş personeli Ankara-Washington arası uçuşunda 2.7 kat daha fazla radyasyona maruz kalıyor. Doğal radyasyon yolu ile alınan ortalama yıllık etkin doz 2,4 mSv (milisivert) civarındadır. Dünyada en fazla nükleer santralin olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde, nükleer santrallerin sınırında yaşayan bir kişi doğal yollardan aldığı radyasyon miktarının %1'inden az (0,01 mSv'ten az) radyasyon almaktadır.

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