Ukrayna'da Türkiye Konulu Resim Sergisine Büyük İlgi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Kuşadası ve Türkiye konulu resim yarışması ve sergisi yoğun ilgi gördü.

Kuşadası Belediyesi ve Ukrayna'daki Hayatın Renkleri (Barvi Jittya) adlı sanat ve hayır kuruluşunun iş birliğiyle düzenlenen, T.C. Kiev Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile Türkiye Ukrayna Sanayiciler ve İşadamları Birliği'nin (TUSİB) destek verdiği sergide, 70 Ukraynalı sanatçının yaptığı Türkiye konulu 148 tablo sergileniyor.

Ünlü ressamlar Bedri Baykam ile Ziya Gürel'in de aralarında bulunduğu jürinin birinci, ikinci ve üçüncü seçtiği resimlerin sahipleri, Kuşadası Belediyesi'nin misafiri olarak eylül ayında ilçeye tatile gidecek. Seçilen 17 tablo ise Kiev Büyükelçiliği binasında sergilenecek.

Kiev Kültür ve Tanıtma Müşaviri Berat Yıldız, serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin temelinde beşeri ilişkiler var. Ukrayna'da ülkemize olan ilginin ne kadar yüksek olduğunu bugün bir kez daha gördük" dedi.

Ukraynalı sanatçıların çok kısa süre içinde Türkiye'ye dair 148 eser ortaya çıkardıklarını belirten Yıldız, "Tema olarak seçilen Kuşadası, Türkiye'nin modern, aynı zamanda antik zamanlardan gelen bir merkezi. Kuşadası'na gösterilen ilginin bundan sonra da artmasını bekliyoruz. Serginin organizatörlerine, Türkiye'den gelen heyete ve sanatçılarımza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Daha sonra söz alan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı şunları söyledi:

"Kiev'deki Turizm Fuarı'nda bu sergiyi düzenleme fikri ortaya çıktı. Kültür ve Tanıtma Müşavirimiz Berat Yıldız ile görüşerek, bu işi çok kısa süre içinde organize ettik. Kısa sürede ortaya çok güzel eserler çıktı. Atatürk, 'Sanatsız bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir' demişti. Sanat ve kültür, insanlar arasında diyaloğu geliştirerek, barışın sağlanmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle biz Kuşadası Belediyesi olarak bu tür sanat etkinliklerine he zaman destek vermeye çalışıyoruz. Kuşadası, antik çağlardan bu yana çok önemli bir yerleşim merkezi ve bugün de tüm dünyada bilinen bir turistik destinasyon. Hepinizin Kuşadası'nı görmenizi, tanımanızı isteriz."

TUSİB Başkanı Mete Karaer, "TUSİB olarak bu özel etkinliğin partneri olmaktan dolayı çok mutluyuz. Yetenekli Ukraynalı sanatçıların eserleri Türkiye'nin güzelliğini yansıtıyor. Sanat ulusları yaklaştıran en önemli unsurlardan biri, bizim ortak dilimiz. Türk ve Ukrayna iş dünyası olarak, kültürel ilişkileri geliştirmenin ülkeleri birbirine yakınlaştırdığını ve bunun ekonomik ve ticari ilişkilere de olumlu etkisi olduğunu görüyoruz" dedi.

Ressam Bedri Baykam ise şunları söyledi:

"Türkiye ile Ukrayna arasındaki kültürle, sanatsal, ekonomik, siyasi ilişkilerin gelişimi için çaba gösteren herkesi selamlıyorum. Ukrayna'ya son bir yıldır birkaç kere geldim. Bu sene Ukrayna Ulusal Sanat Akademisi'nde sergim düzenlendi.

"Ukrayna halkını ve sanatseverleri yakından tanıma fırsatı buldum. Bu kadar candan, sanata ilgili, nazik, eğitimli, kültürlü, güler yüzlü bir halkın arasıda olmaktan dolayı her zamanki gibi çok mutluyum.

"Kuşadası Belediyesi beni davet ettiğinde, bu ilişkiye katkıda bulunmak için, planlarımı değiştirerek daveti kabul ettim. Hem Türkiye Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği Başkanı olarak, hem de UNESCO'ya bağlı tüm sanat derneklerinin dünya başkanı olarak, burada bu yakınlaşmaya destek vermek istedim.

Ülkeler kimi zaman savaş yapar, kimi zaman ekonomik harp yapar, kimi zaman soğuk rüzgarlar yaşatır, ama sanat, kültür ve turizm daima yakınlaştırır. Bu proje hem turizm, hem sanat üzerinden Ukrayna ve Türkiye'yi yakınlaştıran, dünya insanlarına örnek olan bir proje."

Kiev'de Sanatçılar Evi'ndeki sergi 19 Ağustos tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

(Fotoğraflı) - Kiev