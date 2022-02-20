Ukrayna'da savaş olasılığına karşı sivillere temel savunma eğitimi verildi

Ukrayna- Rusya gerginliği sürerken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de eski askerler ve gönüllüler, sivil halka muhtemel bir savaş olasılığına karşı temel askeri eğitim vermeye devam ediyor.

Dolobetskiy Adasında verilen eğitim Sağ Sektör Partisinin inisiyatifiyle gerçekleşti.

Temel eğitime kadınlar da dahil farklı yaş gruplarından pek çok Ukraynalı katıldı.

4'e ayrılan gruplara, olası bir savaş durumunda ilk yardım, silah kullanımı, harita kullanımı ve patlayıcı maddeler hakkında temel bilgiler paylaşıldı.

Katılımcıların temel askeri eğitim alırken bir yandan diğer vatandaşların plajda voleybol oynamaları ve yüzmeleri dikkat çekti.

"Eğitimle korkuyu azaltmayı amaçlıyoruz"

Sağ Sektör Partisi Kiev Başkanı Yuriy Gurenko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliği 2. kez gerçekleştirdiklerini belirtti.

Rusya'nın saldırı tehdidi nedeniyle bazı insanların korktuğunu aktaran Gurenko, "Umarım bugün insanlar gelecekte hayatlarını kurtarabilecek şeyler öğrenirler." diye konuştu.

Gurenko, "Bu eğitimle halk arasındaki korkuyu azaltmayı amaçlıyoruz." dedi.