Ukrayna'da Rus bombardımanı yerleşim yerlerini vurdu

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, ülkenin kuzeyinde 28 Şubat yerel saatle 02.00 sıralarında başlayan bombardıman sonucu birçok yerleşim yerinin hasar aldığını duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, 'Burası Çernihiv, 28 Şubat yerel saatle 02.00 sıralarında başlayan düşman bombardımanı sürüyor. Anaokulları, evler ve marketler yıkıldı' denildi. Görüntülerde, ekiplerin müdahaleleri ve bombardıman sonrası yıkıma ilişkin anlar yer aldı.