Ukrayna'da ölen siviller toplu mezarlara gömülmeye başlandı

Ukrayna- Rusya savaşında 12. güne girilirken her iki ülke de ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Savaşın bitmesi için gün içerisinde 3. defa barış görüşmesi yapılması planlanırken Ukrayna'da sivil kayıplarının sayısı artıyor.

ÖLEN UKRAYNALI SİVİLLER İÇİN TOPLU MEZARLAR KAZILIYOR

Twitter'da yerel kaynaklar tarafından paylaşılan görüntüde Rus ordusunun saldırıları sonrası ölen Ukrayna vatandaşlarının toplu mezarlara gömüldüğü görüldü. Çok sayıda hayatını kaybetmiş insanın yan yana defnedildiği görüntülerin altına Ukraynalılar "Rus diktatörün sivil kurbanlarının cenazesi" yorumlarında bulundu.

GERÇEK ÖLÜ SAYISI DAHA FAZLA OLABİLİR

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden (OHCHR) yapılan yazılı açıklamada da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlattığı 24 Şubat'tan 6 Mart gece yarısına kadar 364 sivilin öldüğü, 759 sivilin yaralandığı bilgisi verilerek, "OHCHR, özellikle hükümet kontrolündeki bölgelerde ve son günlerde, yoğun çatışmaların sürdüğü bazı yerlerden bilgi alınmasının gecikmesi ve pek çok raporun hala teyit edilmeyi beklemesinden ötürü gerçek rakamların oldukça yüksek olduğuna inanıyor." ifadesi yer aldı.