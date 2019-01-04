Ukrayna'da Öldürülen Buket'in Amcası: Olayı Diğer Genç Kızın Ailesinden Duyduk

UKRAYNA'nın Harkov kentinde yaşadıkları apartman dairesinde öldürülen Türk vatandaşı, üniversite öğrencisi iki kızdan Buket Yıldız'ın Hatay'ın Samandağ ilçesindeki babaevinde büyük üzüntü yaşanıyor. Buket Yıldız'ın Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan amcası Bülent Yıldız, yeğeninin ölüm haberini diğer genç kız Zeynep Hüsünbey'in ailesinden duyduklarını söyledi.

Harkov'daki evlerinde cansız bedenleri bulunan Türk vatandaşı, üniversite öğrencisi iki kızdan Buket Yıldız'ın baba ocağında yas var. Acı haberi alanlar, Buket Yıldız'ın babası Levent Yıldız'ın Samandağ ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki evine koştu. Ağabeyi Levent Yıldız ile birlikte taziyeleri kabul eden Bülent Yıldız, aile olarak büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Yeğeninin tıp eğitimi almak için 14 ay önce Ukrayna'nın Harkov kentine gittiğini belirten Bülent Yıldız, "Biz yeğenimin ölüm haberini katledilen diğer genç kızın ailesinden aldık. Şu an için çok üzüntülüyüz. Babası konuşacak durumda değil. Yeğenim 1 yıl hazırlık okudu. Daha sonra 2 ay önce 1'inci sınıf öğrencisi olarak tekrar Ukrayna'ya gitti. Dışişleri Bakanlığı bu konuyla ilgileniyor. Ancak Ukrayna'da Noel tatili olduğu için resmi işlemleri gerçekleştiremiyoruz. İstediğimiz bilgileri alamıyoruz" diye konuştu.

- Hatay

Kaynak: DHA