Ukrayna'da okuyan yabancı öğrencilerin zorlu sınır yolculuğu - Haberler

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Ukrayna'da okuyan yabancı öğrencilerin zorlu sınır yolculuğu

AA, Jaime Alekos - Güncel
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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan komşu ülkelere kitleler halinde geçişler yaşanırken, eğitim için bu ülkede bulunan yabancı öğrenciler, sınır geçişlerinde sorunlar yaşıyor.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan komşu ülkelere kitleler halinde geçişler yaşanırken, eğitim için bu ülkede bulunan yabancı öğrenciler, sınır geçişlerinde sorunlar yaşıyor. Kiev'de eczacılık okuyan Pakistanlı Abeerah Ahmad Khan, sınır geçişlerinde Ukraynalılara öncelik tanındığını ve kendilerinin bekletildiğini söylerken, yine Kiev'de eczacılık okuyan Mısırlı Abdelhamid Ahmed ise sınıra kendi imkanlarıyla uzun bir yol yürüyerek gelmek zorunda olduklarını belirtti.

Ukrayna'da okuyan yabancı öğrencilerin zorlu sınır yolculuğu

Ukrayna'da okuyan yabancı öğrencilerin zorlu sınır yolculuğu

Ukrayna'da okuyan yabancı öğrencilerin zorlu sınır yolculuğu

AA / Jaime Alekos - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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