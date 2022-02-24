Ukrayna'da mühimmat deposunda patlama
Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Rus işgali sonucu Ukrayna'nın Vinnytsia kentinde bulunan mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlama sonrası Ukrayna askerlerinin yaralandığı belirtildi.
Ukrayna medyası, patlamanın ardından bölgenin tahliye edildiğini, Ukrayna askerleri arasında patlama nedeniyle yaralıların da bulunduğunu duyurdu. Patlamanın Rusya saldırısı sonucu meydana gelip gelmediğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.