Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü
28.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 28.02.2021 20:04
Ukrayna'da mahkemede görülen duruşma sırasında uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü. Şikayetler üzerine hakime disiplin soruşturması açıldı.
Ukrayna'nın Çernigov şehrinde Temyiz Mahkemesi'nde görülen duruşma sırasında Hakim Alexander Evstafiev uyuyakaldı. Duruşmaya katılan taraflar, görev sırasında uyuyakalan Evstafiev hakkında şikayet dilekçesi yazdı.
22 YILDIR HAKİMLİK YAPIYOR
Yazılan dilekçenin ardından hakim hakkında disiplin soruşturması açıldı. Alexander Evstafiev, 22 yıldır hakimlik yapıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR KESKİN