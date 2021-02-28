Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü
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Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü

28.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 28.02.2021 20:04

Ukrayna'da mahkemede görülen duruşma sırasında uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü. Şikayetler üzerine hakime disiplin soruşturması açıldı.

Ukrayna'nın Çernigov şehrinde Temyiz Mahkemesi'nde görülen duruşma sırasında Hakim Alexander Evstafiev uyuyakaldı. Duruşmaya katılan taraflar, görev sırasında uyuyakalan Evstafiev hakkında şikayet dilekçesi yazdı.

22 YILDIR HAKİMLİK YAPIYOR

Yazılan dilekçenin ardından hakim hakkında disiplin soruşturması açıldı. Alexander Evstafiev, 22 yıldır hakimlik yapıyor.

Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR KESKİN

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