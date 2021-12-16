Ukrayna'da maden işçileri eylem yaptı - Haberler
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Ukrayna'da maden işçileri eylem yaptı

AA / Vladimir Shtanko - Haberler | Güncel

Maden işçilerinden detaylar Pankart ve bayrak tutan işçiler Protestodan detaylarKİEV - Ukrayna'nın farklı bölgelerinden gelen madenciler Ukrayna Yüksek Şurası binasının önünde gecikmiş maaşlarının geri ödenmesi talebiyle protesto gösterisi düzenledi.

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Maden işçilerinden detaylar

Pankart ve bayrak tutan işçiler

Protestodan detaylar

KİEV - Ukrayna'nın farklı bölgelerinden gelen madenciler Ukrayna Yüksek Şurası binasının önünde gecikmiş maaşlarının geri ödenmesi talebiyle protesto gösterisi düzenledi.

Ukrayna'da maden işçileri eylem yaptı

Ukrayna'da maden işçileri eylem yaptı

Ukrayna'da maden işçileri eylem yaptı

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AA / Vladimir Shtanko - Son Dakika Haberleri

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