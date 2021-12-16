Ukrayna'da maden işçileri eylem yaptı
AA / Vladimir Shtanko - Haberler | Güncel
Maden işçilerinden detaylar Pankart ve bayrak tutan işçiler Protestodan detaylarKİEV - Ukrayna'nın farklı bölgelerinden gelen madenciler Ukrayna Yüksek Şurası binasının önünde gecikmiş maaşlarının geri ödenmesi talebiyle protesto gösterisi düzenledi.
MADEN, ELAZIĞ (AA) - Maden işçilerinden detaylar
Pankart ve bayrak tutan işçiler
Protestodan detaylar
KİEV - Ukrayna'nın farklı bölgelerinden gelen madenciler Ukrayna Yüksek Şurası binasının önünde gecikmiş maaşlarının geri ödenmesi talebiyle protesto gösterisi düzenledi.