Ukrayna'da 'Hitler' lakaplı  neo-Nazi liderine operasyon
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Ukrayna'da 'Hitler' lakaplı  neo-Nazi liderine operasyon

07.01.2021 10:00 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:04
Ukrayna'da 'Hitler' lakaplı  neo-Nazi liderine operasyon

Ukrayna'da, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın fikirlerini yayan neo-Nazi grubuna güvenlik güçleri operasyon düzenledi.

Ukrayna'da, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın fikirlerini yayan neo-Nazi grubuna güvenlik güçleri operasyon düzenledi. Grubun 'Hitler' lakaplı lideri gözaltına alındı.

Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) yapılan açıklamada, başkent Kiev'de düzenlenen operasyonda, Yeni Zelanda'daki 15 Mart 2019'da cuma namazı esnasında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunan Avustralyalı Brenton Tarrant yanlısı olan bir neo-Nazi terör grubunun faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi. Grup liderinin 'Hitler' takma ismini kullandığı belirtilen açıklamada, zanlının, Tarrant'ın ırkçı ve dini motifli eylem çağrısı yaptığı 'manifesto'yu internet üzerinden yaydığının tespit edildiği kaydedildi. Grubun ayrıca Tarrant'ın 'manifestosunun' Ukraynaca ve Rusça baskılarını dağıttığı aktarıldı. Yapılan incelemelerde şüphelinin işlediği suçlara dair delillere ulaşıldığı, ayrıca yasaklı yayınlar ile neo-Nazi sembollerine el konulduğu belirtildi. Gözaltına alınan grup liderine "alenen terör eylemi çağrısı yapma" suçlaması yöneltildi.

YENİ ZELANDA'DAKİ CAMİ SALDIRISI

Terörist Brenton Tarrant, Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazı esnasında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunmuştu. Yeni Zelanda ve tüm dünyada tepkiyle karşılanan saldırıda, 1'i Türk 51 kişi hayatını kaybetmişti. 


Ukrayna'da 'Hitler' lakaplı  neo-Nazi liderine operasyon
Ukrayna'da 'Hitler' lakaplı  neo-Nazi liderine operasyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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