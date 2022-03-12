Ukrayna'da Gogolev köyü bombalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'da Gogolev köyü bombalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ukrayna'da Gogolev köyü bombalandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın mesafede bulunan Brovary şehrindeki Gogolev köyü vuruldu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın mesafede bulunan Brovary şehrindeki Gogolev köyü vuruldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 24 Şubat'tan bu yana devam ediyor. Rusya askeri hedeflerinin yanı sıra sivil yerleşim alanlarını da bombalıyor. Kiev'e 20 kilometre uzaklıkta bulunan Brovary şehrine bağlı Gogolev köyü, Rus hava saldırısı altında kaldı. Köy yerine düşen 2 bomba çevredeki evlere zarar verdi. Ölü ve yaralı sayısı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. - BROVARY

Ukrayna'da Gogolev köyü bombalandı

Ukrayna'da Gogolev köyü bombalandı

Ukrayna'da Gogolev köyü bombalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title