Ukrayna'da camide Kovid-19 aşı merkezi açıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Ar-Rahma Camisi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı merkezi açıldı.

Açılışa Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Aleksandr Komarida, cami imamı Hasan Ahatov ve pek çok ziyaretçi katıldı.

Saat 09.00'dan 16.00'ya kadar her gün hizmet verecek merkezde 18 yaş üstündekiler aşı olabilecek.

Ahatov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam dininin, hayatı korumayı emrettiğini belirtti.

Kur'an-ı Kerim'de sağlığa zarar verilmemesinin öğütlendiğini hatırlatan Ahatov, bu nedenle Sağlık Bakanlığıyla maske, test ve eldiven dağıtarak salgına karşı mücadele ettiklerini söyledi.

Tam aşılananların sayısı 10 milyonu geçti

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan Ukrayna'da son 24 saatte 270 binden fazla kişiye aşı yapıldı.

Ülkede 12 milyon 914 bin 333 kişiye bir doz, 10 milyon 25 bin 360 kişiye iki doz aşı yapıldı.

Ayrıca ülkede son 24 saatte 12 bin 729 vakaya rastlanırken, 720 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.