Ukrayna'da bekleyişlerini sürdüren Türk tır şoförleri yaşadıklarını anlattı - Haberler

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Ukrayna'da bekleyişlerini sürdüren Türk tır şoförleri yaşadıklarını anlattı

AA, Murat Semiz - Güncel
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Ukrayna'nın Odessa kentinde otoparkta bekleyen Türk tır şoförleri, bölgeden güvenli bir şekilde çıkmayı bekliyor.

Ukrayna'nın Odessa kentinde otoparkta bekleyen Türk tır şoförleri, bölgeden güvenli bir şekilde çıkmayı bekliyor.

Tır şoförü Murat Semiz, telefon aracılığıyla AA muhabirine, Rusya'nın saldırısı nedeniyle Odessa Limanı'na yaklaşık bir kilometre uzaklıkta tır park alanında beklediklerini, firma ve aileleriyle sürekli irtibatta olduklarını söyledi.

Odessa'da ciddi sorunlar yaşandığını belirten Semiz, "Buradaki bekleyişimiz, stres altında devam ediyor. Gece 3-4'e kadar ayaktayız. Arabaların içerisinde bekliyoruz. Arada tank, tüfek sesleri geliyor. Yemek ve para konusunda sıkıntımız yok." dedi.

Dışişleri Bakanlığının en kısa sürede bu konuyu çözeceğine inandığını vurgulayan Semiz, evine ulaşacağı günü beklediğini dile getirdi.

Semiz, "Moldova almadığı için Romanya'ya giriş yapamıyoruz. 4 gündür buradayız. Odessa Limanı'ndan kereste yükledim. Kocaeli Gebze'ye götürecektik. Allah yardımcımız olsun." ifadesini kullandı.

Tır şoförü Osman Gürakar ise Türkiye'den ilk geldiklerini askeri konvoylarla karşılaştıklarını anlatarak, "Odessa'ya asker ve polis girişleri kapattı. Odessa'ya ilk geldiğimizde de girişimiz zor oldu. Buradan çıkacağımız günü bekliyoruz. Can güvenliğimiz yok, bekliyoruz." diye konuştu.

Öte yandan tır şoförleri, cep telefonu kamerasıyla bölgeden çektikleri görüntüleri de paylaştı.

Ukrayna'da bekleyişlerini sürdüren Türk tır şoförleri yaşadıklarını anlattı

Ukrayna'da bekleyişlerini sürdüren Türk tır şoförleri yaşadıklarını anlattı

Ukrayna'da bekleyişlerini sürdüren Türk tır şoförleri yaşadıklarını anlattı

AA / Murat Semiz - Güncel

Ukrayna, Rusya, Türk, Güncel, Haberler

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