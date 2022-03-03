Son dakika haber! Ukrayna'da askerler ve gönüllüler için yardım merkezi kuruldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Ukrayna'da askerler ve gönüllüler için yardım merkezi kuruldu

İhlas Haber Ajansı, Abdullah Ünver - Güncel
 - Güncelleme:

Bir son dakika haberine göre - Ukrayna'da askerler ve gönüllüler için yardım merkezi kuruldu Ukrayna'nın Odessa şehrinde Ukraynalı askerler ve gönüllü siviller için oluşturulan acil yardım koordinasyon merkezi merkezinden her gün binlerce kişiye gıda ve insani yardım malzemeleri ulaştırılıyor.

- Ukrayna'da askerler ve gönüllüler için yardım merkezi kuruldu

ODESSA - Ukrayna'nın Odessa şehrinde Ukraynalı askerler ve gönüllü siviller için oluşturulan acil yardım koordinasyon merkezi merkezinden her gün binlerce kişiye gıda ve insani yardım malzemeleri ulaştırılıyor.

Ukrayna'nın liman şehri Odessa'da askerler ve sivil gönüllüler için acil yardım koordinasyon merkezi kurdu. En az 50 gönüllünün çalıştığı merkezde her gün binlerce kişiye gıda ve insani yardım malzemeleri ulaştırılıyor. Yurt içinden ve yurtdışından gelen yardımların toplandığı merkezden ihtiyaca göre farklı bölgelere yardımlar gönderiliyor. Paketlenmiş günlük öğünler için hazır konserveler, su gibi gıda maddelerinin dışında uyku tulumu, yatak, battaniye, kıyafet, ayakkabı gibi insani ihtiyaçlar da gönderiliyor. Odessa Belediyesi tarafından organize edilen merkezden ulaştırılan yardımlarla asker ve gönüllülerin temel ihtiyaçları karşılanıyor.

Son dakika haber! Ukrayna'da askerler ve gönüllüler için yardım merkezi kuruldu

Son dakika haber! Ukrayna'da askerler ve gönüllüler için yardım merkezi kuruldu

Son dakika haber! Ukrayna'da askerler ve gönüllüler için yardım merkezi kuruldu

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Ünver - Güncel

Ukrayna, Liman, 112, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title