Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi: "Rusya ile müzakere koşullarını kabul edilemez olduğu için reddettik" - Haberler

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Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi: "Rusya ile müzakere koşullarını kabul edilemez olduğu için reddettik"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi:

Ukrayna, koşulların ağır olması nedeniyle Moskova ile müzakereleri reddettiklerini açıkladı.

Ukrayna, koşulların ağır olması nedeniyle Moskova ile müzakereleri reddettiklerini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından sonra Moskova ve Kiev tarafı dün müzakere masasına oturabileceklerini açıklarken, Rusya müzakerenin adresini Minsk olarak gösterdi. Bugün Rusya, Kiev'in müzakereleri reddettiğini belirtirken, Ukrayna'dan bu konuya dair açıklama geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Oleksiy Arestovich yaptığı açıklamada, "Rus tarafının aracılar ile sunduğu müzakere koşulları bizim için kabul edilemezdi. Bu bizi teslim olmaya zorlamak için bir girişimdi. Kendilerine muhtemel barış anlaşmasının şartlarının, Türkiye'de mümkün olduğunu işaret ettik" dedi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Politika

Müzakere, Ukrayna, Moskova, Rusya, Politika, Haberler

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