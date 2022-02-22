Ukrayna askerlerinin cephe hattında bekleyişi sürüyor

Ukrayna askerlerinin b??omba düşen bölgelerde inceleme yapması Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014'ten bu yana sürdüğü Donbas'ta, tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor. Rusya'nın bölgede arttırdığı askeri hareketlilik, gözlerin tekrar Donbas'a çevrilmesine yol açtı. Ukrayna ordusunun Donbas temas hattı yakınına doğru asker ve askeri teçhizatı sevk ettiği belirtiliyor. Novoluhans'ke bölgesine konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin bekleyişi sürürken, bombalanan yerleşimlerde incelemeler gerçekleştiriyorlar.