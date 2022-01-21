Ukrayna askerleri Rusya ile artan gerilimin ortasında cephe hattında devriye gezdi
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş riski her geçen gün daha da artarken, Ukrayna'nın Luhansk Bölgesi'ndeki cephe hattında konuşlu Ukrayna askerleri devriye görevi ifa ederken görüntülendi.
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş riski her geçen gün daha da artarken, Ukrayna'nın Luhansk Bölgesi'ndeki cephe hattında konuşlu Ukrayna askerleri devriye görevi ifa ederken görüntülendi.
Luhansk Bölgesi'ne bağlı Stanytsia Luhanska kasabası yakınlarında devriye gezen askerler daha önceki yaşanan çatışmaların izlerini gazetecilere gösterdi.
Cephe hattındaki askerlerin günlük yaşamları da kaydedildi.