Ukrayna askerleri Rusya ile artan gerilimin ortasında cephe hattında devriye gezdi

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş riski her geçen gün daha da artarken, Ukrayna'nın Luhansk Bölgesi'ndeki cephe hattında konuşlu Ukrayna askerleri devriye görevi ifa ederken görüntülendi.