Ukrayna açıklarında Japon firmaya ait kargo gemisi vuruldu - Haberler

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Ukrayna açıklarında Japon firmaya ait kargo gemisi vuruldu

AA, Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Ukrayna açıklarında Japon firmaya ait kargo gemisi vuruldu

Ukrayna açıklarında Japon firmaya ait bir kargo gemisine füze isabet ettiği, bir mürettebatın yaralandığı bildirildi.

Ukrayna açıklarında Japon firmaya ait bir kargo gemisine füze isabet ettiği, bir mürettebatın yaralandığı bildirildi.

Kyodo ajansına göre, Japonya'nın batısındaki Ehime eyaletine kayıtlı deniz nakliyat firması, Karadeniz'de seyreden Namura Queen kargo gemisinin füze ile vurulduğunu bildirdi.

Ukrayna açıklarında füzenin isabet etmesi sonrası hasar alan Panama bandıralı gemideki 20 Filipinli mürettebattan birinin yaralandığı kaydedildi.

Kargo gemisinin halihazırda seyrüseferini sürdürebildiği ve hasar tespit çalışmaları için Türkiye'ye doğru yol aldığı kaydedildi.

Kyodo, yabancı haber ajanslarına dayandırdığı bilgiye göre, Ukrayna otoriteleri, geminin Rusya kuvvetlerince vurulduğunu aktardı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Karadeniz, Ukrayna, Japon, Füze, Güncel, Haberler

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