Ukrayna açıklarında füze isabet eden gemi Yalova açıklarına demirletildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna açıklarında füze isabet eden gemi Yalova açıklarına demirletildi

AA, Sıtkı Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Ukrayna açıklarında füze isabet eden gemi Yalova açıklarına demirletildi

Ukrayna açıklarında füze isabet eden Japon firmaya ait "Namura Queen" adlı kargo gemisi, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi açıklarına demirletildi.

ÇİFTLİKKÖY, YALOVA (AA) - Ukrayna açıklarında füze isabet eden Japon firmaya ait "Namura Queen" adlı kargo gemisi, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi açıklarına demirletildi.

İstanbul Boğazı'ndan geçen 229 metre uzunluğunda ve 47 bin 167 groston ağırlığındaki Panama bandıralı gemi, gece saatlerinde Yalova açıklarına ulaştı.

Çiftlikköy sahiline yakın bir alanda demirletilen geminin gün içinde onarım için Altınova Tersaneler Bölgesi'ndeki Beşiktaş Tersanesi'ne alınacağı öğrenildi.

Ukrayna açıklarında füze isabet eden gemi Yalova açıklarına demirletildi

Ukrayna açıklarında füze isabet eden gemi Yalova açıklarına demirletildi

Ukrayna açıklarında füze isabet eden gemi Yalova açıklarına demirletildi

Ukrayna açıklarında füze isabet eden gemi Yalova açıklarına demirletildi

AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

Çiftlikköy, Ukrayna, Yalova, Füze, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title