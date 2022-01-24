Ukrayna 25. Hava Taarruz Taburu askerleri
Tabura bağlı askerlerin siperdeki görüntüsü Avdiivka'dan genel görüntüler Mevzilerden detaylar Mevziler arasında dolaşan askerler "Pray for Ukraine" yazılı Ukrayna bayrağı Ukrayna'nın Avdiivka bölgesinde konuşlanmış Ukrayna 25. Hava Taarruz Taburu askerleri görüntülendi.
Tabura bağlı askerlerin siperdeki görüntüsü
Avdiivka'dan genel görüntüler
Mevzilerden detaylar
Mevziler arasında dolaşan askerler
"Pray for Ukraine" yazılı Ukrayna bayrağı
Ukrayna'nın Avdiivka bölgesinde konuşlanmış Ukrayna 25. Hava Taarruz Taburu askerleri görüntülendi.