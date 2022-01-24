Ukrayna 25. Hava Taarruz Taburu askerleri - Haberler
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Ukrayna 25. Hava Taarruz Taburu askerleri

AA / Wolfgang Schwan - Haberler | Güncel

Tabura bağlı askerlerin siperdeki görüntüsü Avdiivka'dan genel görüntüler Mevzilerden detaylar Mevziler arasında dolaşan askerler "Pray for Ukraine" yazılı Ukrayna bayrağı Ukrayna'nın Avdiivka bölgesinde konuşlanmış Ukrayna 25. Hava Taarruz Taburu askerleri görüntülendi.

Tabura bağlı askerlerin siperdeki görüntüsü

Avdiivka'dan genel görüntüler

Mevzilerden detaylar

Mevziler arasında dolaşan askerler

"Pray for Ukraine" yazılı Ukrayna bayrağı

Ukrayna'nın Avdiivka bölgesinde konuşlanmış Ukrayna 25. Hava Taarruz Taburu askerleri görüntülendi.

Ukrayna 25. Hava Taarruz Taburu askerleri

Ukrayna 25. Hava Taarruz Taburu askerleri

Ukrayna 25. Hava Taarruz Taburu askerleri

AA / Wolfgang Schwan - Son Dakika Haberleri

Ukrayna, Güncel, Haber

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