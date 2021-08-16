Uhde şarkısı hala akıllarda! Seçil Özçakmak'tan bomba açıklamalar: Kocamı altın tepside sunmuşum

Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Seçil Özçakmak, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının konuğu oldu. Aile yaşantısından müzik kariyerine kadar birçok konudan bahsederken duygusal anlar yaşayan şarkıcı, evli olduğu dönemde en yakın arkadaşı ve eşi tarafından uğradığı ihaneti de anlattı.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu başarılı şarkıcı Seçil Özçakmak oldu. Babasının ölüm haberini nasıl aldığını anlatan şarkıcı, gözyaşlarına boğuldu. Hastanede tedavi gördüğü esnada eşinin kendisini en yakınındaki isimle aldattığından bahseden şarkıcı, "Eşimi altın tepside sunmuşum" dedi. Seçil Özçakmak, meslektaşı Nalan ile yaşadığı sorunlardan da bahsetti.

Seçil Özçakmak, Gökay Kalaycıoğlu'nun "2. evliliğinde yaşadığı sağlık sorunu neydi?", "2 kez kürtaj yaptırmak sende bir hasar bıraktı mı?", "Eşin seni kiminle aldattı?", "3. evliliğinde yaşadığı dolandırıcılık olayı ne?" ve "Nalan ile yaşadığınız sorun neydi?" sorularına da içtenlikle cevap verdi.