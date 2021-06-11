Uğurcan Çakır'ın eşi kimdir? Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Ayyıldız kimdir, kaç yaşında? Kübra Ayyıldız'ın Instagram hesabı nedir?

Bordo-mavili kulüpte yer alan isimlerden olan başarılı kaleci Uğurcan Çakır hakkında, Uğurcan Çakır'ın sevgilisi var mı, sevgilisi kimdir? Uğurcan Çakır evli mi? gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Uğurcan Çakır'ın eşi kimdir? Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Ayyıldız kimdir, kaç yaşında? Kübra Ayyıldız'ın Instagram hesabı nedir? gibi sorular da araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

Genç futbolcu Uğurcan Çakır, milli takımda yer alan isimlerden biri olarak maçlara çıkmaya devam ediyor. Trabzonspor'da forma giyen kaleci Uğurcan Çakır'ın eşi de merak edilen konular arasında yer alıyor. Uğurcan Çakır'ın eşi kimdir? Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Ayyıldız kimdir, kaç yaşında? Kübra Ayyıldız'ın Instagram hesabı nedir?

UĞURCAN ÇAKIR KİMDİR?

Uğurcan Çakır (d. 5 Nisan 1996, Antalya), Türk millî futbolcudur. Kaleci pozisyonunda görev almakta olup, Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giymektedir.

Uğurcan Çakır, 1996 yılında Antalya'da doğdu. Ailesiyle İstanbul'a taşınan Çakır, futbola 12 yaşında İstanbul'un amatör takımlarından Çekmeköyspor'da forma giydi ve 1 sezon sonra 1461 Trabzon takımının altyapısına transfer oldu. Trabzonspor'un pilot takımı 1461 Trabzon'un altyapısında dikkat çeken Çakır, 2012 yılında Trabzonspor altyapısına transfer edildi ve burada İbrahim Demir ile en çok dikkat çeken kalecilerden bir tanesi oldu.

TRABZONSPOR KARİYERİ

2014-15 sezonu başında ise Vahid Halilhodzic'in takımın başına gelmesiyle 10'un üzerinde transfer yapıldı ve içlerinde Uğurcan da olmak üzere altyapıdan birçok oyuncu A Takıma alındı. Sezon başında takımda Fatih Öztürk, İbrahim Demir, Zeki Ayvaz ve Onur Kıvrak'ın olması nedeniyle forma giyemeyen Çakır, U-21 takımına yollandı ve profesyonel sözleşme imzalanmadı. U-21 Ligi'nde 8 maça çıkan Çakır, Zeki Ayvaz'ın Balıkesirspor'a transferi ve Onur Recep Kıvrak'ın Legia Warszawa maçında bağlarının kopması üzerine A Takıma alındı ve 12 yaşında futbola başlayan Uğurcan Çakır, 17 yaşında Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. Uğurcan, 25 Aralık 2014 tarihinde ise Türkiye Kupası'nda altyapıdan da takım arkadaşı olan Mertcan Çam ile birlikte Manisaspor ile oynanan maçın yedek kulübesinde yer aldı. 30.07.2015 tarihinde Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı kalmasında dolayı Rabotniçki maçına ilk 11'de başladı böylece Avrupa'da ilk maçına çıkmış oldu.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Alt yaş kategorilerinde toplam 9 maçta millî takım forması giyen Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A milli takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi.

UĞURCAN ÇAKIR'IN EŞİ KİMDİR?

Kaleci Uğurcan Çakır, 3 Ağustos 2019 tarihinde Trabzon'da düzenlenen Kübra Ayyıldız ile hayatını birleştirdi.

UĞURCAN ÇAKIR'IN EŞİ KÜBRA AYYILDIZ'IN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Kübra Ayyıldız, Instagram hesabını cakirkubra29 kullanıcı adıyla kullanmakta.