Uğur Şahin ve Özlem Türeci, "Yılın Atatürkçüsü" ödülünü neden reddettiğini açıkladı: Sadece bilim ödüllerini alabiliriz
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BioNTech kurucuları Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kendilerine vermek istediği "Yılın Atatürkçüsü" ödülünü önce kabul etti, sonra bu kararlarından geri adım attı. Türeci ve Şahin, kendilerinin bilim insanları olduklarını ve sadece bilim kuruluşları ve benzer derneklerden ödül kabul etmelerinin doğru olacağını belirtti.
Son iki senedir devam eden koronavirüs mücadelesinde önemli bir rol oynayan Almanya'da biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, birçok ödüle layık görüldü. Korona aşısı ile büyük yankı uyandıran çift, başta Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den aldıkları liyakat nişanı olmak üzere birçok ödülün sahibi oldu.
İki bilim insanı, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından da bu yıl verilecek olan "Yılın Atatürkçüsü" ödülüne layık görüldü. Şahin ve Türeci, bu ödülü almayı kabul etti ve bir yazı ile bunu derneğe bildirdi. İkili ayrıca, Türkiye'de ödülü kendileri adına alması için ismi de belirleyerek derneğe bildirdi.
Fakat 3 günlük bir sürenin ardından derneğe Almanya'dan bir yazı daha gönderildi. Türeci ve Şahin, bu kez yazılarında ödülü kabul edemeyeceklerini ifade etti.
Ensonhaber'in haberine göre; Türeci ve Şahin, kendilerinin bilim insanları olduklarını ve sadece bilim kuruluşları ve benzer derneklerden ödül kabul etmelerinin doğru olacağını belirtti.