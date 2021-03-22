Uğur Poyraz kimdir? Uğur Poyraz kaç yaşında, nereli? Uğur Poyraz hayatı ve biyografisi!
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Uğur Poyraz kimdir? Uğur Poyraz kaç yaşında, nereli? Uğur Poyraz hayatı ve biyografisi!

22.03.2021 21:22 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:31
Uğur Poyraz kimdir? Uğur Poyraz kaç yaşında, nereli? Uğur Poyraz hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Uğur Poyraz izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Uğur Poyraz kaç yaşında, nereli? Uğur Poyraz hayatı ve biyografisi! Uğur Poyraz kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Uğur Poyraz hakkında araştırmalar yapılıyor. Uğur Poyraz kimdir? Uğur Poyraz kaç yaşında, nereli? Uğur Poyraz hayatı ve biyografisi!

UĞUR POYRAZ KİMDİR?

1977 yılında Emirdağ'da doğan Uğur POYRAZ; ilk, orta ve lise eğitimini Ankara Yükseliş Koleji'nde tamamladı. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda Anayasa Hukuku alanında akademik çalışmalar yapan Poyraz; "Çıkar Amaçlı Suç Örgütlerinin Uyum Yasaları Çerçevesinde Anayasal Değerlendirilmesi" başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Anayasa Hukuku yanı sıra sınıraşan suçlar ve örgütlü suçlar konularında da uzman olan Poyraz; 19 yıldır kendi kurduğu hukuk şirketi bünyesinde avukatlık yapmaktadır. Sanayici ve iş insanı olarak turizm ve sağlık alanlarında çeşitli yatırımları bulunan Poyraz; evli ve bir çocuk babasıdır.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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