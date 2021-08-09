Uğur Kobaş kimdir? Uğur Kobaş kaç yaşında, nereli?

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda görev yapan Türk karate hakemi Uğur Kobaş, Suudi Arabistanlı sporcu Tareq Hamedi'yi diskalifiye etmesi üzerine sosyal medyadan kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğini açıkladı. Peki, Uğur Kobaş kimdir? Uğur Kobaş kaç yaşında, nereli?

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Kobaş, sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldığını belirtti. Uğur Kobaş kimdir? Uğur Kobaş kaç yaşında, nereli?

UĞUR KOBAŞ KİMDİR?

08.11.1972, Adapazarı doğumlu Uğur Kobaş başarıları şe dikkat çekmekte. Sakarya Üniversitesi besyo spor yöneticiliği mezunu Uğur Kobaş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görev yapan tek Türk karate hakemi olan Uğur Kobaş,2015 Tarihi itibari ile Sakarya Amatör spor kulüpleri federasyonu başkan Yardımcısı oldu.