Uğur Işılak kimdir? Uğur Işılak kaç yaşında, nereli? Uğur Işılak hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Uğur Işılak izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Uğur Işılak kaç yaşında, nereli? Uğur Işılak hayatı ve biyografisi! Uğur Işılak kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Uğur Işılak hakkında araştırmalar yapılıyor. Uğur Işılak kimdir? Uğur Işılak kaç yaşında, nereli? Uğur Işılak hayatı ve biyografisi!

UĞUR IŞILAK KİMDİR?

15.11.1971 yılında Almanya'nın Neviges şehrinde dünyaya geldi.

Babasının adı Ahmet, annesinin adı Arife'dir.

İlk, orta ve lise tahsilini Almanya'da tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti.

Halihazırda Konya/Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğrenimine devam etmektedir. Aslen Ankara/ Şereflikoçhisarlıdır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Sanatçı, 1987 yılından itibaren profesyonel olarak müzik hayatına başladı.

Yaklaşık 30 yıldan bu yana Türkiye, Avrupa, Amerika, Avustralya ve Orta Asya'da bini aşkın kültür ve sanat etkinliğinde yer aldı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

20'nin üzerinde albüm çalışması yaptı.

Bunların arasında Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Akif Ersoy, Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve bin yıllık edebiyat tarihimizde yer alan önemli şair ve ozanlardan sadeleştirme yaparakderlediği ve bestelediği onlarca eserden oluşan albümler bulunmaktadır. Yaptığı kültürel çalışmalar sayesinde birçok ödüle layık görüldü.

TRT, ATV, 360tv başta olmak üzere birçok ulusal kanalda kültür-sanat programları yaptı ve hala TV programlarına devam etmektedir.

Ayrıca 2002 yılında "Haydi Anadolu", 2008 yılında "Her şey Türkiye İçin", 2014 yılında "İnandık Hakka" ve "Dombra" eserlerini Ak Parti seçim müziği olarak hazırladı.

İyi derecede Almanca ve orta derecede İngilizce bilen Işılak, evlidir.