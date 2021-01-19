Uğur Güneş yeni rolü için 2 ayda 10 kilo verdi

Başarılı oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için hummalı bir hazırlık sürecine girdi. "Ünlülerin spor hocası" olarak tanınan Sami Hamidi'yle çalışmaya başlayan Güneş, yalnızca 2 ay içinde 10 kilo verdi. Kendisine özel hazırlanmış spor ve beslenme programı sayesinde kaslı bir vücuda kavuşan oyuncu, yeni projesinde sadece performansıyla değil görüntüsüyle de adından sıkça söz ettirecek.