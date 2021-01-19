Uğur Güneş yeni rolü için 2 ayda 10 kilo verdi
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Uğur Güneş yeni rolü için 2 ayda 10 kilo verdi

19.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:51
Uğur Güneş yeni rolü için 2 ayda 10 kilo verdi

Başarılı oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için hummalı bir hazırlık sürecine girdi. "Ünlülerin spor hocası" olarak tanınan Sami Hamidi'yle çalışmaya başlayan Güneş, yalnızca 2 ay içinde 10 kilo verdi. Kendisine özel hazırlanmış spor ve beslenme programı sayesinde kaslı bir vücuda kavuşan oyuncu, yeni projesinde sadece performansıyla değil görüntüsüyle de adından sıkça söz ettirecek.

"Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde canlandırdığı 'Yılmaz' karakteriyle büyük beğeni toplayan ve genç kızların yeni gözdesi haline gelen Uğur Güneş, sürpriz bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki sezon yayınlanacak iddialı bir dizi projesinden gelen teklife "evet" diyen ünlü oyuncu, rolü için sıkı bir hazırlık sürecine girdi.

Kaynak: Snob Magazin

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