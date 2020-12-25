Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oluyor

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş son bölümde diziye veda etti. İddialara göre Güneş, Hülya Avşar ile Kanunsuz Topraklar dizisinde oynayacak.

Bir Zamanlar Çukurova son bölümüyle geceye damga vurdu. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde trafik kazası yapan Yılmaz Akkaya'nın ölümü dizinin hayranlarını şoke etti. Böylece Yılmaz rolünü canlandıran ünlü oyuncu Uğur Güneş diziye veda etti.

DİZİDEN AYRILIR AYRILMAZ YENİ DİZİ ANLAŞMASI YAPTI

Uğur Güneş'in diziden ayrılır ayrılmaz yeni bir projeyle anlaştığı ortaya çıktı. Uğur Güneş'in yeni adresi FOX TV oldu. Güneş; Deniz C¸akır ve Hülya Avşar ile başrollerini paylaşacağı Kanunsuz Topraklar dizisine transfer oldu.

Kanunsuz Topraklar FOX TV ekranlarında 2021 yılında izleyici ile buluşacak.

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI

FOX TV'de yayınlanacak olan Gold Film imzası taşıyan senaryosunu Zülküf Yücel'in yazdığı Kanunsuz Topraklar dizisi yönetmen koltuğunda Faruk Teber oturuyor. Kanunsuz Topraklar dizisi erkek başrol oyuncusu Uğur Güneş olurken kadın başrol oyuncusu için Deniz Çakır ve Hülya Avşar kesinleşen isimler oldular.