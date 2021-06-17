Uğur Dündar: Sezgin Baran Korkmaz'a 12 gazeteci iddiasını sordum, elinde yalnızca Veyis Ateş'in kaydının bulunduğunu söyledi

Ünlü gazeteci Uğur Dündar, suç örgütü lideri Sedat Peker'in ortaya attığı iddialar sonrası gündeme gelen firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'la görüştüğünü açıkladı. Korkmaz'a 12 gazeteciyi maaşa bağladığı ve elinde ses kayıtları bulunduğu yönündeki iddiaları sorduğunu ifade eden Dündar, iş insanının bu bilginin yalan olduğunu ve elinde yalnızca Veyis Ateş ile ilgili bir kayıt bulunduğunu söylediğini aktardı.

Gazeteci Uğur Dündar, Tele 1 ekranlarında yayınlanan "Türkiye'nin Geleceği" programının konuğu oldu. Uğur Dündar, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası gündeme gelen firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile konuştuğunu, kendisine 12 gazeteciyi maaşa bağladığı ve elinde bu gazetecilere ait ses kayıtları bulunduğu yönündeki iddiaları sorduğunu belirterek, aldığı yanıtı da kamuoyuyla paylaştı.

"BU GAZETECİLERİ AÇIKLAMAK ZORUNDASINIZ" DEDİM

Dündar, "Dünden beri Sezgin Baran Korkmaz'da 12 gazetecinin kaydı olduğuna dair çeşitli iddialar dile getiriliyor. Ben de Sezgin Baran Korkmaz'ı aradım. 'Bunlar her kimlerse, avukatınız sizin adınıza savcılığa suç duyurusunda bulunabilir. Ayrıca siz de bir açıklamayla kimler yasa dışı, etik dışı, gazetecilik ve ahlakı dışı sizinle ilişkiye girdilerse bunları açıklamak ve ihbar etmek zorundasınız' dedim. Biraz önce bana bir mesaj gönderdi. 'Bende hiçbir gazetecinin kaydı yok. Sadece Veyis Ateş ile ilgili bir kayıt var' dedi" ifadelerini kullandı.