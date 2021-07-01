Uğur Dündar'ın Flash TV'de ana haber bülteni sunacağı iddiası
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Uğur Dündar'ın Flash TV'de ana haber bülteni sunacağı iddiası

Uğur Dündar'ın Flash TV'de ana haber bülteni sunacağı iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel

Uğur Dündar'ın yeniden yayın hayatına başlamaya hazırlanan Flash TV'de ana haber bülteni sunacağı iddia edildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dündar ise iddiaları yalanladı.

Usta gazeteci Uğur Dündar'ın yeniden yayın hayatına başlamaya hazırlanan Flash TV'de ana haber bülteni sunacağı iddia edildi. Dündar ise iddiaları jet hızıyla yalanladı.

Uğur Dündar'ın Flash TV'de ana haber bültenini sunacağı iddiası

UĞUR DÜNDAR İDDİALARI YALANLADI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dündar, şu ifadeleri kullandı:

''Bir medya sitesinde, bana sorulmadan yapılan habere göre, bir televizyonda ana haber bülteni sunacakmışım... Yok böyle bir şey. Olursa zaten buradan gereken açıklamayı ben yaparım...''

Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
Doğruluk Kontrolü
Uğur Dündar'ın Flash TV'de ana haber bülteni sunacağı iddiası
YANLIŞDOĞRU
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Uğur Dündar'ın yeniden yayın hayatına başlamaya hazırlanan Flash TV'de ana haber bülteni sunacağı iddia edildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dündar ise iddiaları yalanladı.

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