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Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizinin senaristi çıktı

Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizinin senaristi çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan özel hayatı ile merak edilirken hakkındaki bir gerçek ise ilk defa duyanları oldukça şaşırttı. 22 yıllık mutlu bir evliliği olan Uğur Aslan'ın eşi de sektörün tanınan isimlerinden biri çıktı. İşte başarılı oyuncu Uğur Aslan'ın güzel eşi...

Geçtiğimiz günlerde konuk olarak katıldığı Şarkılar Bizi Söyler programındaki performansı ile oyunculuğunun yanı sıra sesinin de çok başarılı olduğunu ortaya koyan Uğur Aslan sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başardı. Sabah'ta yer alan haber de; Söylediği türkülerle alkış toplayan oyuncu Uğur Aslan sempatik halleri ile de ilgi odağı oldu.

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinin dikkat çeken isimlerinden biri de Eren Komiser rolü ile oyuncu Uğur Aslan oldu. Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan özel hayatı ile merak edilirken hakkındaki bir gerçek ise ilk defa duyanları oldukça şaşırttı. 22 yıllık mutlu bir evliliği olan Uğur Aslan'ın eşi de sektörün tanınan isimlerinden biri çıktı. İşte başarılı oyuncu Uğur Aslan'ın güzel eşi... 49 yaşındaki başarılı oyuncu Uğur Aslan'ın kiminle evli olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız.

Uğur Aslan Yargı dizisinin de senaryosunu yazan ünlü senarist Sema Ergenekon ile evli. Üniversite yıllarında tanışan çift, Sema Ergenekon'un meme kanserine yakalanması sonrası zor günler geçirmiş, Sema Ergenekon, eşi Uğur Aslan'ın desteğiyle hastalığı yenmişti.

Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizinin senaristi çıktı

Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizinin senaristi çıktı

Snob Magazin - Magazin Haberleri

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