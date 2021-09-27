Uğur Arda Aydın kimdir? Uğur Arda Aydın kaç yaşında, nereli? Uğur Arda Aydın biyografisi!
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın'ın oğlu olan ve bir çok dizi ve filde oynayan Uğur Arda Aydın'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Uğur Arda Aydın kimdir? Uğur Arda Aydın kaç yaşında, nereli? Uğur Arda Aydın dizi ve filmleri neler? Uğur Arda Aydın hayatı ve biyografisi nedir?
Tiyatro, dizi, sinema oyuncusu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı olan Uğur Arda Aydın'ın sosyal medyada gündem oldu. Peki, Uğur Arda Aydın kimdir? Uğur Arda Aydın kaç yaşında, nereli? Uğur Arda Aydın dizi ve filmleri neler? Uğur Arda Aydın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
1 Mart 1979 tarihinde Ankara 'da doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara 'da okuduktan sonra 1998 yılında İstanbul'a yerleşmiştir. 1999 yılında girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden 2003 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oynamaya başlamıştır. Ankara 'da başladığı seslendirme çalışmalarını İstanbul 'da sürdürmektedir. Çok sayıda reklam filmi ve ünlüyü seslendirmiştir. Devlet Tiyatroları tarafından repertuvara alınan Köpekler adlı oyunu bulunmaktadır. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın'ın oğludur.
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