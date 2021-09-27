Uğur Arda Aydın kimdir? Uğur Arda Aydın kaç yaşında, nereli? Uğur Arda Aydın biyografisi!

Tiyatro, dizi, sinema oyuncusu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı olan Uğur Arda Aydın'ın sosyal medyada gündem oldu. Peki, Uğur Arda Aydın kimdir? Uğur Arda Aydın kaç yaşında, nereli? Uğur Arda Aydın dizi ve filmleri neler? Uğur Arda Aydın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

UĞUR ARDA AYDIN KİMDİR?

1 Mart 1979 tarihinde Ankara 'da doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara 'da okuduktan sonra 1998 yılında İstanbul'a yerleşmiştir. 1999 yılında girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden 2003 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oynamaya başlamıştır. Ankara 'da başladığı seslendirme çalışmalarını İstanbul 'da sürdürmektedir. Çok sayıda reklam filmi ve ünlüyü seslendirmiştir. Devlet Tiyatroları tarafından repertuvara alınan Köpekler adlı oyunu bulunmaktadır. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın'ın oğludur.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Kaynanalar

Bücür Cadı

Çalıkuşu

Çocukluk Günleri

Taştan Kalp

Karakol

ROL ALDIĞI VE YÖNETTİĞİ OYUNLAR

Galilei'nin Yaşamı

Candan Can Koparmak

Buluşma Yeri

Hırçın Kız Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Bizans Düştü

Bir Gece Masalı

Yaban Ormanı

Keşanlı Ali Destanı

İstanbul Efendisi

Tekrar Çal Sam

Lüküs Hayat

Donmuş (DOT)

Bremen Mızıkacıları

Devr-i İstanbul

Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi

Düş Oyuncakları

Hamlet (CEF Tiyatro)

Ölü Adamın Cep Telefonu (oyuncu-yönetmen)

Harikalar Mutfağı (yönetmen)

Bir Yaz Gecesi Rüyası

ÖDÜLLERİ

9. Direklerarası (Lions) seyirci ödülleri Kerem Yılmazer Genç Yetenek ödülü- Tekrar Çal Sam oyunuyla

11. Direklerarası (Lions) seyirci ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu- Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi oyunuyla

17. Sadri Alışık Tiyatro&Sinema Oyuncu Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Adayı- Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi Oyunuyla

19. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Adayı- Bir Yaz Gecesi Rüyası oyunuyla

20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Tiyatro Oyuncusu (Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal) (Bir Yaz Gecesi Rüyası, İBBŞT)

Taksim-Bebek Rotary Kulübü Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu- Ölü Adamın Cep Telefonu ve Bir Yaz Gecesi Rüyası oyunlarıyla

SESLENDİRME YAPTIĞI FİLMLER

Aladdin (1992)/ Alaaddin

Enola Holmes/ Mycroft Holmes

Ocean's Eleven/ Linus Caldwell

Şaşkın İmparator/ Kuzco

Andy'nin Nesi Var?/ Andy

Winnie The Pooh/ Piglet

High School Musical/ Zac Efron

High School Musical 2/ Zac Efron

High School Musical 3: Senior Year/ Zac Efron

İri ile Tıfıl/ Tıfıl

Paytak/ Paytak

Lost/ Hurley

Gelibolu/ Joe

Canavar Ev/ Bones

Orman Çetesi/ Hammy

Neşeli Ayaklar/ Rinaldo

Chicken Little/ Zach Braff

Bitirim Karınca/ Beetle

Titanic/ Jack

Selena/ Gökhan Keser

Beyblade/ Rei

Zoraki Koca/ Burak Özçivit

Asmalı Konak/ Burak Altay

Kampüzistan/ Burak Altay

Long Time Dead/ Joe Absolom Rob

Transformers/ Shia LaBeouf

Transformers: Revenge of the Fallen/ Shia LaBeouf

Transformers: Dark of the Moon/ Shia LaBeouf

Lady in The Water

Harry Potter/ Sirius Black'in gençliği

Superman Returns/ James Marsden

Kral TV/ Kurumsal Ses

Disney Channel/ Kurumsal Ses

The Social Network/ Justin Timberlake

Inception/ Leonardo DiCaprio Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Romeo+Juliet/ Leonardo Di Caprio

Sonny with a chance/ Sterling Knight (2.sezonda Sercan Gidişoğlu)

Johnny Tsunami/ Brandon Baker (I)

Johnny Kapahala: Back on Board/ Brandon Baker (I)

16 Wishes/ Jean-Luc Bilodeau

Lemonade Mouth/ Nick Roux

The Muppets/ Walter

The Beach/ Leonardo Dicaprio

Aslan Kral 2/ Kovu

6 Süper Kahraman/ Tadashi Hamada

Karlar Ülkesi/ Olaf

Haberler.com - Gündem