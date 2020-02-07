Uğur Akkuş koleksiyoncu çıktı
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Uğur Akkuş koleksiyoncu çıktı

A&S İnvestment Holding'in sahibi Uğur Akkuş, İslam Dünyasından topladığı eserlerle koleksiyonunu geliştiriyor.

07.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:41
Uğur Akkuş koleksiyoncu çıktı





& ;Uzun süredir yurt dışında olan eseri Sanat ve Medeniyet Vakfının Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan 'nin de katkılarıyla İstanbul'a getirtti. Osmanlı tarihinde bir çok padişahın savaş dönemlerinde giydiği " Tılsımlı Gömlek" ya da " Muhafız" olarak adlandırılan yeleğin& ; üstünde Kuran-I Kerim'den 55 süre bulunuyor. Uzman sanat tarihçileri tarafından kabul edilen " Muhafız" 16. Yüzyıl dönemine ait olup Yavuz Sultan Selim ya da 'aait olunacağı düşünülüyor. Topkapı Sarayın'da İkinci Selim, Üçüncü Mehmet, Cem Sultan'a ait Tılsımlı gömlekler sergilenmektedir.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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