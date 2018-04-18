Uganda Cumhurbaşkanı, Oral Cinsel İlişkiyi Yasaklıyor
Uganda Cumhurbaşkanı'nın ülkede oral yoldan cinsel ilişkiyi yasaklamak istediğini ve yakında bununla ilgili bir kanun çıkartacağını açıklaması büyük ilgi çekti.
Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni yaptığı açıklamada, ağzın yemek yemek için olduğunu belirtip insanların oral yoldan cinsel ilişkiye girmesini yasaklamayı istediğini söyleyerek kısa süre içinde bu konuda bir uyarı yayınlayacağını açıkladı.
"SUÇLU OLAN DIŞARIDAN GELENLER"
Basına konuşan Cumhurbaşkanı, dışarıdan gelen insanların kendi vatandaşlarına doğru olmayan (oral ilişki) bir cinsel hareketi empoze ettiğini ve bu konuda toplumu uyarmak istediğini söyledi.
ÜLKEDE EŞCİNSELLİĞİN CEZASI ÖMÜR BOYU HAPİS
2014 yılında eşcinselliğin ömür boyu hapis ile cezalandırıldığı kanunu imzalayan Cumhurbaşkanı, insan ağzının yemek için olduğunu cinsel ilişki için olmadığını, ilişki sırasında özellikle erkek spermlerinin mideye gittiğini ve bunun hiç doğru bir hareket olmadığını söyledi.
-
Ne yaptığını nerden görecek milletin evine gizli kamerami koydularCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Bildirim gidecek nerden bilinecekCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
Devlet büyüklerine sesleniyorum. Bizim memlekette erkek erkeğe yasaklayın. Çok var mağduruz.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
-
Bizim memlekette de erkek erkeğe yasaklasa bir devlet büyüğü. Bu nedir ya. Sokakta peçeyle geziyoz. Sakallilar birbirine saldırıyo.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
Milletin agzını nasıl bekleyecek??Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır