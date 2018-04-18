Uganda Cumhurbaşkanı, Oral Cinsel İlişkiyi Yasaklıyor

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni yaptığı açıklamada, ağzın yemek yemek için olduğunu belirtip insanların oral yoldan cinsel ilişkiye girmesini yasaklamayı istediğini söyleyerek kısa süre içinde bu konuda bir uyarı yayınlayacağını açıkladı.

"SUÇLU OLAN DIŞARIDAN GELENLER"

Basına konuşan Cumhurbaşkanı, dışarıdan gelen insanların kendi vatandaşlarına doğru olmayan (oral ilişki) bir cinsel hareketi empoze ettiğini ve bu konuda toplumu uyarmak istediğini söyledi.

ÜLKEDE EŞCİNSELLİĞİN CEZASI ÖMÜR BOYU HAPİS

2014 yılında eşcinselliğin ömür boyu hapis ile cezalandırıldığı kanunu imzalayan Cumhurbaşkanı, insan ağzının yemek için olduğunu cinsel ilişki için olmadığını, ilişki sırasında özellikle erkek spermlerinin mideye gittiğini ve bunun hiç doğru bir hareket olmadığını söyledi.