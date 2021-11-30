Ufuk Söylemez kimdir? Ufuk Söylemez hayatı ve biyografisi! Ufuk Söylemez kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ufuk Söylemez, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ufuk Söylemez hakkında merak edilenler. Ufuk Söylemez hayatı ve biyografisi. Ufuk Söylemez kimdir?

UFUK SÖYLEMEZ KİMDİR?

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomik ve Mali İşletmecilik Bölümü'nü bitirdi. Ziraat Bankası Müfettişliği, Türk Dış Ticaret Bankası Genel Müdürlüğü, TSKB Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, XX. ve XXI. Dönem İzmir Milletvekilliği ile Devlet Bakanlığı yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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