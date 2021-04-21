Ufuk Söylemez kimdir? Ufuk Söylemez biyografisi!
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Ufuk Söylemez kimdir? Ufuk Söylemez biyografisi!

Ufuk Söylemez kimdir? Ufuk Söylemez biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Ziraat Bankası Müfettişliği, Türk Dış Ticaret Bankası Genel Müdürlüğü, TSKB Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, XX. ve XXI. Dönem İzmir Milletvekilliği ile Devlet Bakanlığı yapan Ufuk Söylemez kimdir? Ufuk Söylemez kaç yaşında, nereli? Ufuk Söylemez mesleği nedir? Ufuk Söylemez hayatı ve biyografisi nedir?

Ziraat Bankası Müfettişliği, Türk Dış Ticaret Bankası Genel Müdürlüğü, TSKB Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, XX. ve XXI. Dönem İzmir Milletvekilliği ile Devlet Bakanlığı yapan Ufuk Söylemez kimdir? Ufuk Söylemez kaç yaşında, nereli? Ufuk Söylemez mesleği nedir? Ufuk Söylemez hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

UFUK SÖYLEMEZ KİMDİR?

Ufuk Söylemez (1956, İstanbul, Türkiye), Türk siyasetçidir.

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomik ve Mali İşletmecilik Bölümü'nü bitirdi. Ziraat Bankası Müfettişliği, Türk Dış Ticaret Bankası Genel Müdürlüğü, TSKB Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, XX. ve XXI. Dönem İzmir Milletvekilliği ile Devlet Bakanlığı yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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