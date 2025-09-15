Ufuk Özkan eski eşi Nazan Güneş kimdir, Ufuk Özkan ne zaman boşandı?

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın özel hayatı, özellikle de Nazan Güneş ile olan evliliği ve sonrasında yaşanan boşanma süreci, hayranlarının merak ettiği konular arasında. Uzun yıllar boyunca mutlu bir evlilik süren çiftin ayrılık süreci ve Nazan Güneş'in kim olduğu detaylarıyla inceleniyor.

NAZAN GÜNEŞ KİMDİR?

Nazan Güneş, uzun yıllar boyunca kamuoyundan uzak, daha çok ailesine ve kişisel yaşamına odaklanan bir isim olarak tanındı. Eğitimini İstanbul'da tamamlayan Güneş, iş dünyasında çeşitli alanlarda görev almış, ancak medya ve magazin dünyasından uzak bir profil çizmiştir. Özellikle sanata olan ilgisiyle bilinen Güneş, Ufuk Özkan ile evliliği döneminde de magazin basınına fazla yansımamayı tercih etmiştir.

Sanata ve kültüre olan ilgisiyle bilinen Nazan Güneş, özel hayatını daima gözlerden uzak yaşamak istemiştir. Sosyal medya platformlarında da fazla aktif olmayan Güneş, basına yansıyan az sayıda fotoğrafı ve açıklamasıyla tanınmaktadır. Bu yönüyle, sanat camiasında ön planda olan eşinin aksine sade bir yaşam sürmeyi seçmiştir.

UFUK ÖZKAN VE NAZAN GÜNEŞ'İN EVLİLİĞİ

Ufuk Özkan ve Nazan Güneş çifti, uzun yıllar süren evlilikleriyle örnek çiftler arasında gösterilmişti. 2005 yılında dünyaevine giren çiftin bu evlilikten bir de oğulları dünyaya geldi. Özkan, röportajlarında sık sık aile yaşantısına verdiği önemi dile getirirken, eşi Nazan Güneş'in de kendisine büyük destek olduğunu ifade etmiştir.

Çift, yıllar boyunca uyumlu bir ilişki yürütmüş ve magazin basınında nadiren gündeme gelmişlerdir. Özellikle sanat dünyasında uzun süreli birlikteliklerin azlığı göz önünde bulundurulduğunda, Ufuk Özkan ve Nazan Güneş'in evliliği birçok kişi için örnek olarak gösterilmiştir.

BOŞANMA SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

Ancak çiftin evliliği 2022 yılında sona erdi. Yaklaşık 17 yıl süren bu evlilik, karşılıklı anlaşma ile noktalandı. Ufuk Özkan ve Nazan Güneş, boşanma sürecini dostane bir şekilde tamamladı. Taraflar arasında herhangi bir kriz ya da tartışma yaşanmadığı, sürecin sakin ve saygılı bir şekilde yürütüldüğü basına yansıyan bilgiler arasındaydı.

Boşanmanın ardından her iki taraf da özel hayatlarıyla ilgili fazla açıklama yapmamayı tercih etti. Özkan, röportajlarında eski eşiyle dostane ilişkilerini sürdürdüklerini ve en büyük önceliklerinin ortak çocukları olduğunu dile getirdi. Bu tavırlarıyla da olgun duruşları takdir topladı.

BOŞANMA SONRASI YAŞAM VE KARİYER

Ufuk Özkan, boşanmanın ardından kariyerine yoğun bir şekilde odaklanmaya devam etti. Televizyon ve tiyatro projelerinde yer almayı sürdüren başarılı oyuncu, sanat hayatında aktifliğini koruyor. Özel yaşamında ise daha sakin bir profil çizmeye özen gösteriyor.

Nazan Güneş ise boşanma sonrasında da basından uzak durmaya devam etti. Kamuoyunda çok sık görünmeyen Güneş'in, yaşamını çocuğuna ve kişisel uğraşlarına adadığı biliniyor. Sosyal çevresini koruyarak sade bir hayat sürmeyi tercih eden Güneş, medyada görünür olmamayı sürdürüyor.

ORTAK ÇOCUKLARINA ODAKLANIYORLAR

Çiftin boşanma sürecinden sonra üzerinde en fazla durdukları konulardan biri ise oğulları oldu. Ufuk Özkan, verdiği röportajlarda babalık görevine büyük önem verdiğini ve oğluyla sık sık vakit geçirdiğini belirtmişti. Nazan Güneş'in de aynı şekilde çocuğunun eğitimi ve gelişimiyle yakından ilgilendiği biliniyor. Her iki tarafın da ebeveynlik sorumluluğunu ön planda tuttuğu ve bu konuda uyumlu bir iletişim sürdürdükleri ifade ediliyor.

Ufuk Özkan ve Nazan Güneş'in yaklaşık 17 yıl süren evlilikleri, saygı ve sevgi çerçevesinde sona erdi. Boşanma sürecinde karşılıklı anlayışlı tutumlarıyla dikkat çeken çift, bugün yollarını ayrı ayrı sürdürseler de ortak çocukları için sağlıklı bir iletişim yürütmeye devam ediyorlar. Nazan Güneş'in medyadan uzak duruşu, onun hakkında merak uyandırsa da kendisinin özel hayatını koruma isteği ön planda geliyor. Ufuk Özkan ise kariyerinde yeni projelerle yoluna devam ederken, babalık rolünü de büyük bir özenle sürdürüyor.