Ufuk Beydemir kimdir? Ufuk Beydemir hayatı ve biyografisi! Ufuk Beydemir kaç yaşında, nereli?
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Ufuk Beydemir kimdir? Ufuk Beydemir hayatı ve biyografisi! Ufuk Beydemir kaç yaşında, nereli?

17.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:47
Ufuk Beydemir kimdir? Ufuk Beydemir hayatı ve biyografisi! Ufuk Beydemir kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ufuk Beydemir, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ufuk Beydemir hakkında merak edilenler. Ufuk Beydemir hayatı ve biyografisi. Ufuk Beydemir kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ufuk Beydemir merak konusu oldu. İşte Ufuk Beydemir hakkında merak edilen Ufuk Beydemir kimdir, Ufuk Beydemir hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

UFUK BEYDEMİR KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Nisan 1992

Kaç yaşında: 28yaşında

Nereli: İstanbul

Ufuk Beydemir (d. 14 Nisan 1992; İstanbul), Türk şarkıcı, söz yazarı ve tenis antrenörüdür."Ay Tenli Kadın" adlı şarkısı ile tanınmaktadır. Beydemir, 2018 yılında GQ Türkiye'nin "GQ Yılın Erkekleri" yarışmasının "Yılın Kendini Gösteren Müzisyeni Ödülü" için aday olmuş ve bu adaylığı üçüncü olarak tamamlamıştır. 2018 yılında ilk albümü olan Sevda Gibi'yi yayınlayan Beydemir 2019 yılında PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı" ödülünü kazandı.

Diskografisi

Albümleri

• Sevda Gibi (2018)

• Kristal Oda (2020)

EP'leri

• Akustik (2019)

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