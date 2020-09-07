Ufuk Akıl kimdir? Ufuk Akıl evli mi? Ufuk Akıl kaç yaşında? Ufuk Akıl nereli? 19 Ağustos 2019 yılında kaymakamlık görevine başlayan Ufuk Akıl nereli? Ufuk Akıl evli mi?

Dr. Öznur AKIL ile evli olup, bir kız çocuğu babası olan Ufuk Akıl kaç yaşında? Ufuk Akıl kimdir?

UFUK AKIL KİMDİR?

1985 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü 3.5 yılda bitirdi. Sonrasında Gelir İdaresi Başkanlığında Gelir Uzman Yardımcısı olarak kısa bir süre çalıştı.

2008 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine Eskişehir Kaymakam Adayı olarak intisab etti. Afyonkarahisar-Evciler ve Isparta-Aksu İlçelerinde vekâleten görev yaptı. Daha sonra 1 yıl süreliğine İngiltere Sheffileld Üniversitesinde dil eğitimi aldı. Bunun yanısıra İngiltere'nin çeşitli kurum ve kuruluşlarında incelemelerde bulundu ve İngiltere sağlık sistemi üzerine rapor hazırladı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Alanında Yüksek Lisans yapmış olup; Kamu hukuku alanında Doktorasına devam etmektedir.İyi derecede İngilizce bilen Ufuk AKIL Samsun-Ayvacık Kaymakamlığı, Siirt-Baykan Kaymakamlığı, Şanlıurfa Vali Yardımcılığı ve07/08/2019 tarih ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Şanlıurfa-Karaköprü Kaymakamlığına atanmıştır. Dr. Öznur AKIL ile evli olup, bir kız çocuğu babasıdır.