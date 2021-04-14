UFO'yu anımsatan görüntülerin ABD donanması tarafından çekildiği iddiası
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UFO'yu anımsatan görüntülerin ABD donanması tarafından çekildiği iddiası

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Dünya

Geçtiğimiz günlerde Jeremy Corbell isimli ABD'li bir belgesel yapımcısı, UFO'ları andıran cisimlerin havada asılı kaldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Görüntülerin ABD donanmasında görev yapan personel yaptığı iddiaları, ülke basınında geniş yer almıştı. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüntülerin donanma personeli tarafından çekildiği doğrulandı.

ABD'de sık sık gündeme gelen UFO'lar, Jeremy Corbell isimli ABD'li bir belgesel yapımcısının sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle bir kez daha ülke gündemine oturdu. Görüntülerin viral olmasının ardından, o anların ABD donanmasında görev yapan personel yaptığı iddiaları, ülke basınında yer aldı.

UFO'yu anımsatan görüntülerin ABD donanması tarafından çekildiği iddiası

ABD, İDDİALARI DOĞRULADI

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüntülerin donanma personeli tarafından çekildiği doğrulandı. Yapılan açıklamada, piramit şeklindeki UFO görüntülerinin Ağustos 2019'da kaydedildiği belirtildi.

PENTAGON, UFO DEPARTMANI KURMUŞTU

Pentagon, geçtiğimiz dönemde UFO görüntülerini araştıracak yeni bir gözlem birimi kurmuştu. Birim hakkında bilgi veren Pentagon Sözcüsü ekibin resmi adının Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma Grubu olduğu açıklamıştı.

UFO'yu anımsatan görüntülerin ABD donanması tarafından çekildiği iddiası
Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
Doğruluk Kontrolü
UFO'yu anımsatan görüntülerin ABD donanması tarafından çekildiği iddiası
YANLIŞDOĞRU
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Jeremy Corbell isimli ABD'li bir belgesel yapımcısı, UFO'ları andıran cisimlerin havada asılı kaldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerin ABD donanmasında görev yapan personeller tarafından çekildiği iddia edildi.

Pentagon'dan yapılan açıklamada iddialar doğrulandı.

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